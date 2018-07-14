В Чите частично обрушился подмытый паводком мост

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018

Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018

ЧИТА, 14 июл — РИА Новости. Подмытый паводком мост в Чите, движение по которому было закрыто 10 июля, частично обрушился днём 14 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минтерразвития.

"Произошло частичное обрушение моста — двух пролётов и русловой опоры", — уточнил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, решение о перспективе ремонта моста предстоит принять после обследования сооружения.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что общая длина обрушившихся пролетов составляет 24 метра. В настоящее время организован объезд аварийного участка, общая протяженность объезда составляет 40 километров.

Всего в Чите из восьми мостов из-за угрозы обрушения было закрыто два. Экипажами ГИБДД с двух сторон моста контролировалось движение автомобилистов. Ранее в Чите был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре автомобильной дороги федерального значения "Амур" Чита – Хабаровск, движение по нему пока также не восстановлено. Одновременное закрытие обоих мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации: ГИБДД пришлось выставлять регулировщиков на перекрёстках для минимизации пробок.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий наводнения, так и в тех местах, где ЧС прогнозируется. Метеорологические прогнозы неблагоприятные — в регионе объявлено шесть за неделю штормовых предупреждений.