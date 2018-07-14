Актриса Марианна Рубинчик доставлена в реанимацию с ожогами 51% тела

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в одну из больниц Москвы с серьезными ожогами. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что инцидент произошел еще в конце июня. Пожар случился на даче артистки, после того как Рубинчик уснула с непотушенной сигаретой. Актрису доставили в ожоговый центр в Подмосковье, а накануне перевели в реанимацию в столичное медицинское учреждение.

По информации телеканала, Рубинчик получила ожоги 51 процента тела, в том числе головы, лица и рук.

Актриса получила известность благодаря ролям в таких картинах, как "Нанкинский пейзаж", "Черный клоун", "Русская пицца", а также в сериале "Час Волкова".