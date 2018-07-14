Свердловский депутат попал в больницу после падения с высоты на отдыхе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Депутат Заксобрания Свердловской области, исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин упал с высоты во время отдыха на сплаве и был госпитализирован, сообщил РИА Новости источник на предприятии.

"Телефоны (Рощупкина) не отвечают. Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В полиции имя пострадавшего не раскрывают.

"Помимо "неотложки" на место происшествия выезжали сотрудники полиции из службы участковых уполномоченных УМВД по Нижнему Тагилу, которые опросили медперсонал и иных лиц, которые могли что-либо прояснить об обстоятельствах случившегося. По данному факту УМВД Нижнего Тагила проводит проверку, по факту которой будет принято соответствующее решение", — сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Он отметил, что инцидент не имеет отношения к криминалу, это несчастный случай.

"Люди там отдыхали, купались в этом водоеме, в одном из живописнейших мест под Нижним Тагилом. По предварительным данным, человек оступился и получил травмы. Сейчас ему оказывается весь комплекс необходимых медицинских услуг", — отметил глава пресс-службы ГУМВД.

Он также уточнил, что поставленный мужчине предварительный диагноз — черепно-мозговая травма и рваные раны тела.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" сообщили РИА Новости, что не комментируют инцидент. В Заксобрании региона и ГУМЧС по Свердловской области сказали, что такой информации у них нет.