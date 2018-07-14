Часть западного Крыма осталась без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Часть западного Крыма осталась без энергоснабжения из-за отключения высоковольтной линии электропередач, сообщили в Минэнерго.
"Мощность отключенных потребителей — 33 мегаватта", — сообщили в Минэнерго.
В 10:53 части потребителей подали напряжение, но подстанция "Холодильник" остается обесточенной.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Крыму 13 июня. Тогда из-за аварии на подстанции "Тамань" на Кубани остались без света Севастополь и несколько районов Симферополя, а также часть Краснодарского края.
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