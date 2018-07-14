Скончался один из пострадавших при взрыве на предприятии в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июл — РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве на предприятии в Лянторе (ХМАО) скончался от тяжелых травм, сообщил РИА Новости руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Утром 13 июля на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции, расположенном в промышленной зоне Лянтора Сургутского района, взорвался агрегат для очистки промышленных труб. По информации прокуратуры, инцидент произошел в цеху НГДУ "Лянторнефть", дочернего предприятия компании "Сургутнефтегаз". В результате происшествия пострадали семь работников, двое из них получили тяжелые травмы.

"Один пациент вчера, к сожалению, скончался из-за тяжести травм. Второй пациент вчера был прооперирован. Он остается в тяжелом состоянии, лечение продолжает в травмцентре Сургута", — сказал собеседник агентства, уточнив, что угрозы жизни остальным пострадавшим нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда в связи с инцидентом. По версии следствия, взрыв на объекте произошел из-за разгерметизации одной из литиевых батарей, которыми обеспечивалась работа агрегата. Батарея разорвалась после взаимодействия с кислородом, из-за чего произошел выброс элементов оборудования, которыми и были травмированы рабочие. Указанный агрегат и элементы его питания, как отмечалось в сообщении ведомства, будут направлены на техническую экспертизу для проверки на предмет исправности.