В горах под Сочи нашли тело пропавшего в походе подростка

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В горах под Сочи найдено тело 13-летнего подростка Всеволода Коростелева, пропавшего 3 июля, об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ребенок вместе с еще десятью школьниками в возрасте от 11 до 16 лет и тремя взрослыми отправился в турпоход через лесистую местность в двух километрах от заброшенного села Бабук-Аул, при этом группа не зарегистрировалась в установленном порядке.

В какой-то момент Коростелев отбился от остальных спутников, его поиски продолжались больше недели, помощь оказывали волонтеры из отряда "Лиза Алерт".

В рамках расследования обстоятельств исчезновения ребенка следователи допросили всех участников похода, передает "Кубань 24". Действиям тех, кто организовывал турпоход, будет дана правовая оценка. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.