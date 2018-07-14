МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский предприниматель Петр Офицеров, осужденный ранее по "делу Кировлеса", скончался, сообщила его адвокат Светлана Давыдова.

"Тринадцатого июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже", — написала Давыдова в Facebook

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось судом дважды: в ходе первого процесса бывший советник губернатора Кировской области на общественных началах Навальный, не признавший вину и считающий дело политически мотивированным, получил пятилетний условный срок. Офицеров получил четыре года колонии.

Затем приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации. В ходе повторного разбирательства Навальный по делу "Кировлеса" получил пять лет условно, данный приговор в мае признан законным и обоснованным. Офицерову реальный срок был заменен на условный.