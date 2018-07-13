В Московском регионе зафиксировали 60 нарушений на АЗС

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Полицейские выявили 60 административных правонарушений на АЗС в Москве и Московской области после появления информации о массовом недоливе топлива, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими только в Московском регионе в период с 6 по 11 июля организованы проверки АЗС, в ходе которых проведено более 440 проверочных закупок. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей", — пояснила Волк.

Она добавила, что установлены факты недолива бензина, а также реализации некачественного топлива. "Руководством МВД России взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на АЗС", — добавила официальный представитель МВД.

По ее словам, работа по проверке автозаправочных станций продолжается. Собранные материалы направлены в следственные органы, Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС России.

По данным исследования Федерации автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. Согласно исследованию, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей — 19%. Мониторинг недолива бензина сортов Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 регионах. Названия этих АЗС не приводились.