СК проверит данные о курильщике в самолете, экстренно севшем в Москве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что пассажир рейса "Махачкала — Санкт-Петербург" курил во время полета, сообщило Московское СУ на транспорте СК РФ.

Ранее в СМИ сообщалось, что самолет, летевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в московском аэропорту из курящего пассажира.

"Сегодня в одном из средств массовой информации появилась информация о нарушении пассажиром общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Махачкала – Санкт Петербург" 13 июля 2018 года. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.