Молния попала в самолет авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Молния попала в самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа", следующий из Берлина в Москву, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Инцидент произошел в четверг.

"Зафиксировали попадание молнии, но никакой угрозы безопасности при этом не было", — отметили в "Победе".

Во "Внуково" судно было направлено в ангар для проведения стандартных процедур, предусмотренных на случай попадания молнии. Борт абсолютно исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию, добавили в лоукостере.

"Было повреждено лакокрасочное покрытие, после восстановления и соответствующих тестов борт допущен к эксплуатации без ограничений", — сказал представитель.