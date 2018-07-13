Упавший со скалистого берега Байкала турист провисел на дереве 17 часов

ИРКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Турист из Кемерово сорвался на берегу Байкала со скалистого мыса и провел на дереве 17 часов в ожидании спасателей, сообщает пресс-служба ГУМЧС Иркутской области.

По данным пресс-службы, 13 июля рано утром в Байкальский поисково-спасательный отряд поступило сообщение от 48-летнего туриста из Кемерово. Он в одиночку совершал переход из поселка Листвянка в Большие Коты. На скалистом берегу Байкала в районе мыса Скрипер мужчина сорвался с большой высоты и спасся, случайно зацепившись за растущее на склоне дерево.

"На нем он провел около 17 часов, пытаясь связаться с экстренными службами. Из-за отсутствия стабильной связи сделать это ему удалось только к утру. На место незамедлительно выехали четыре спасателя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как туриста сняли с дерева с помощью альпинистского снаряжения, он не мог самостоятельно передвигаться, поскольку находился в состоянии шока. Пострадавшего на катере доставили в поселок Большие Коты, где ему была оказана медицинская помощь. Поисково-спасательная операция заняла порядка шести часов.