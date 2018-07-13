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Происшествия

В Россию под видом болельщиков привезли нигерийцев без обратных билетов

(обновлено: 16:27 13.07.2018)
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© РИА Новости / Виктор ВытольскийПерейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Стив Дэвис Угба. Архивное фотоЧрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Стив Дэвис Угба. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба сообщил, что нигерийцам, которые прилетели в Москву с недействительными обратными билетами, обещали работу в России и привезли в страну под видом болельщиков.

Мария после освобождения
© РИА Новости / Александр Чернышев
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Сейчас пятьдесят семь нигерийцев находятся около посольства в Москве. Большинство из них провели здесь ночь. Как передает корреспондент РИА Новости, нигерийцы сидят на асфальте и ограде около посольства, многие одеты в зимнюю одежду, кутаются в одеяла. Ситуацию контролируют сотрудники полиции, рядом стоит автобус, арендованный посольством.

Днем в пятницу к дипмиссии приехал посол Нигерии. Собравшиеся встретили его аплодисментами, он за руку поздоровался со всеми соотечественниками.

"Вас обманули, вам обещали работу в России и под видом болельщиков по фан-ID привезли сюда. Но это незаконно, в России есть свои законы о трудоустройстве, которые надо уважать. Вы не будете наказаны, посольство вас не бросит, мы окажем вам всю помощь, вы будете отправлены домой", — объявил посол собравшимся. Они ответили аплодисментами.

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По словам посла, ближайшие дни нигерийцы проведут в хостелах, которые оплатит посольство. Сейчас нигерийцы садятся в автобус, чтобы ехать туда.

Ранее лидер организации "Альтернатива" Олег Мельников, борющийся с незаконным перемещением людей, рассказал РИА Новости, что, по их подсчетам, всего в Москве может находиться от 200 до 400 граждан Нигерии, приехавших в Россию под видом болельщиков, но на самом деле — в расчете найти работу. По его словам, среди них девушки, которым обещали учебу и работу, но на самом деле заставляли заниматься проституцией. По словам Мельникова, посольство Нигерии привлекло его организацию для помощи гражданам.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Им в Нигерии обещали работу, говорили, что нет с работой никаких проблем. Кого-то даже обещали устроить в российские футбольные команды. Для этого им за 300 долларов продавали фан-ID, собирали деньги на билеты. Это известная нигерийская схема обмана", — рассказал Мельников журналистам.

Однако по прибытии в Россию оказывалось, что гастарбайтеров никто не ждет. Кроме того, их обратные билеты, нужные, чтобы показывать их на российской границе, оказались аннулированы мошенниками.

По информации Мельникова, посольство оплатило хостелы на два дня.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Michail Freskovip.nikolay55
"Наш "бизнес", новые господа, обманывает не только свое население, но и зарубежное."
Их отправляли свои-же...
16:05
13.07.2018
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Василий Пупкин
Откуда у безработных 300 долларов на паспорт болельщика и билеты на самолёт?
16:22
13.07.2018
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