МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск студии Артемия Лебедева о взыскании с Перового канала 1 миллиона рублей за нарушение авторских прав на шрифт, следует из опубликованного в пятницу решения суда.

Истец, являющийся одним из двух — наряду с ООО "Интердизайн" — правообладателей шрифта "Клементина" потребовал взыскать с ответчика компенсацию за незаконное, по его мнению, использование данного шрифта в оформлении анонса Большого праздничного концерта ко Дню ВДВ, который передавался в эфир дважды — 2 августа 2015 года и 6 августа 2017 года.

Первый канал иск не признал. Суд согласился с доводами ответчика. Суд указал в решении, что "при сопоставлении текста "Концерт" в так называемом анонсе, предположительно созданном Первым каналом, и текста "Концерт", исполненного шрифтом "Клементина", путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит".

Суд первой инстанции пришел к выводу, что элементы шрифта "Клементина" в представленном самим истцом анонсе не использовались, а использовалась только концепция написания букв, идея их стилизации под рукописный текст.

Решение суда вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляционная жалоба.