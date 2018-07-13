СК опубликовал видео освобождения похищенного владельца "Орловской Нивы"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео освобождения похищенного владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова.

Пострадавший чувствует себя нормально. Во время штурма дома он спал, его разбудили силовики.

Несколько дней назад неизвестные остановили автомобиль, в котором бизнесмен ехал с водителем, в Заводском районе Орла. Похитители связали шофера и оставили в салоне машины, а Будагова увезли.

За освобождение предпринимателя преступники требовали 20 миллионов рублей. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.