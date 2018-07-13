В Забайкалье спасатели ликвидируют последствия прорыва дамбы

ЧИТА, 13 июл — РИА Новости. Спасатели в Сретенском районе Забайкалья помогают устранить последствия наводнения в селе Усть-Карск Сретенского района, выше которого прорвало дамбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

"Байкальский отряд спасателей и сотрудники "Забайкалпожспаса", заблаговременно направленные в село Усть-Карск, работают над ликвидацией последствий подтопления — в 29 километрах от села выше по течению прорвало дамбу золотодобытчиков", — уточнил собеседник агентства.

В результате происшествия подтоплены 24 частных дома, идёт эвакуация.

Пункты временного размещения определены в здании лесничества, школы, библиотеки.

По данным МЧС, в селе заранее было проведено информирование о возможности подтопления смс-сообщениями, а также по громкой связи.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок в истории наблюдения – с 1936 года.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий наводнения, так и в тех местах, где ЧС прогнозируется. Метеорологические прогнозы неблагоприятные — в регионе объявлено пятое за неделю штормовое предупреждение.