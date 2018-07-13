В Воронеже скорая три дня не могла отвезти в больницу пенсионера

ВОРОНЕЖ, 13 июл — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что скорая в течение трех дней не могла поставить диагноз и отвезти в больницу 82-летнего мужчину в Воронежской области, у которого диагностировали инсульт, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Организовано проведение процессуальной проверки по сообщению в средствах массовой информации о том, что три дня подряд 81-летняя местная жительница вызывала сотрудников скорой медицинской помощи своему 82-летнему супругу, который жаловался на плохое самочувствие", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, которые приводит следствие, все три дня медики, приезжавшие на вызов, осмотрев мужчину, "не смогли поставить диагноз и отказывались его госпитализировать в больницу". На четвертый день, когда состояние пенсионера значительно ухудшилось, супруга вызвала платную скорую помощь.

"Прибывшие медицинские работники взяли кровь, сделали кардиограмму, и доставили мужчину в больницу, где диагностировали инсульт. В больнице пенсионеру была оказана надлежащая медицинская помощь, и пациент пошел на поправку", — сообщает следствие.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.