В Забайкалье спасатели откачали воду из более чем ста жилых домов

Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото

Мост на улице Комсомольская в Чите через реку Читинка. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спасатели за сутки откачали воду из более чем 100 жилых домов в Забайкалье, где объявлен режим ЧС из-за паводков, сообщает МЧС России.

"За сутки в Забайкальском крае спасатели МЧС России откачали воду из более чем 100 жилых домов и придомовых территорий. Также продолжаются работы по укреплению защитных дамб, обустройству водоотводных каналов, вывозу мусора и расчистке дорог", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро пятницы в 19 населенных пунктах остаются подтопленными 428 жилых домов и пять придомовых территорий многоэтажных домов, где проживают более 2000 человек.

К работам привлечены более 1300 человек, задействованы около 400 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна и 47 плавсредств. От МЧС России – более 400 человек и 63 единицы техники, в том числе два воздушных судна.

В сообщении также говорится, что уровень воды в Чите и пригородных территориях "устойчиво спадает". За сутки уровень воды у дамбы на реке Чита уменьшился на 26 сантиметров.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года.