Под Тулой освободили похищенного владельца агрохолдинга "Орловская Нива"

ВОРОНЕЖ, 13 июл — РИА Новости. Силовики освободили в Тульской области похищенного в Орле владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова и задержали его похитителей, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Орловской области.

Будагова похитили 10 июля. Возле садоводческого товарищества, расположенного на территории Заводского района города Орла, неизвестные остановили автомобиль марки Lexus LX 570, в котором ехал Будагов, сели в машину и вместе с находившимися там бизнесменом и водителем приехали в район Лужковского кладбища. Там водителя связали и оставили в салоне автомобиля, а Будагова силой посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения бизнесмена было возбуждено уголовное дело.

"В ходе тщательно спланированной и проведенной спецоперации на территории Тульской области установлено местонахождение Сергея Будагова, который в настоящее время при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Тульской области освобожден. Угрозы его жизни и здоровью не имеется", — говорится в сообщении.

По данным СК, причастные к его похищению лица задержаны. Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева, за освобождение Будагова похитители требовали 20 миллионов рублей. Также она добавила, что пока задержана часть похитителей, операция по их поимке продолжается.

Следственно-оперативная группа работает на месте, где злоумышленники удерживали Будагова. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства преступления.

"Орловская Нива" была создана по инициативе местных властей в 90-е годы. Как сообщается на сайте агрохолдинга, в его состав входят молочный комплекс на 1,2 тысячи голов дойного стада, несколько фабрик, маслозаводов и хлебокомбинатов. На предприятиях работают около 3 тысяч человек.

По данным сетевого издания "Орловские новости", Будагов при прежнем губернаторе Вадиме Потомском был фигурантом уголовных дел, заявлял о попытке властей захватить его предприятие и перерегистрировал компанию в Тульской области. С назначением на должность главы региона Андрея Клычкова бизнесмен начал процедуру перерегистрации компании обратно в Орловскую область.