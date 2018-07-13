В Забайкалье объявили пятое за неделю штормовое предупреждение

ЧИТА, 13 июл — РИА Новости. Новое штормовое предупреждение — пятое за неделю — объявлено на востоке Забайкалья из-за паводка, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

"Ночью 14 июля местами по восточной половине края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. 13 июля на реке Нерча у города Нерчинск ожидается прохождение пика паводка", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, которые приводит гидрометцентр, на реке Шилка у села Усть-Kарск ожидается резкий подъем уровня воды в результате прорыва дамбы выше села.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. Подтопленными на территории пяти районов края и города Читы остаются 14 населенных пунктов, 237 жилых домов с населением 2068 человек, из них 289 детей, 5 придомовых территорий многоэтажных домов, 711 приусадебных участков, а также 1992 дачных участка в 21 дачном кооперативе.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, на возмещение последствий паводков из краевого бюджета выделены 53 миллиона рублей, часть из которых пойдёт на компенсации пострадавшим — по 10 тысяч рублей на человека. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий наводнения, так и в тех местах, где ЧС прогнозируется. Подъём уровня воды, по данным регионального гидрометцентра, зафиксирован на двух реках, мэрия Читы в связи с подъёмом Ингоды просит дачников покинуть дома.