СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Верховный суд республики Крым приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Его обвиняли по ряду статей УК: подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы; приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.
Панов не признал своей вины.
Захтей ранее заключил досудебное соглашение со следствием. Он дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов. В феврале его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.
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