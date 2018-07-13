В Крыму украинского диверсанта приговорили к восьми годам колонии

Задержанный сотрудниками ФСБ России в Крыму Евгений Панов, обвиняемый в подготовке диверсий в Крыму, в Лефортовском суде Москвы. 5 декабря 2018

Задержанный сотрудниками ФСБ России в Крыму Евгений Панов, обвиняемый в подготовке диверсий в Крыму, в Лефортовском суде Москвы. 5 декабря 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Верховный суд республики Крым приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Его обвиняли по ряду статей УК: подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы; приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Панов не признал своей вины.

В августе 2016 года ФСБ предотвратила в Крыму теракты, которые, по данным ведомства, готовило главное управление разведки Минобороны Украины. Тогда задержали украинцев Андрея Захтея и Евгения Панова.

Захтей ранее заключил досудебное соглашение со следствием. Он дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов. В феврале его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.

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