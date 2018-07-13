Прокуратура проверит органы опеки после гибели младенца на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура Камчатки проверит работу органов опеки и попечительства после убийства четырехмесячной девочки, в котором подозревается ее отец, пока ее многодетная мать распивала спиртное у подруги, сообщает прокуратура края.

Накануне региональное СУСК сообщало, что отца четырехмесячной девочки, которая умерла в селе Тигиль в ночь на 11 июля, подозревают в ее убийстве. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, матери ребенка на момент преступления дома не было. Подозреваемый был неоднократно судим за кражи и грабёж.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, в том числе должностных лиц органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, на предмет полноты и эффективности профилактического наблюдения за "трудной" семьей, контроля за исполнением многодетной матерью родительских обязанностей в отношении своих детей, включая вопрос о признаках в ее действиях состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", — говорится в сообщении.

Правоохранители полагают, что преступление фигурант совершил, будучи пьяным, когда не мог уснуть из-за плача голодного ребенка.

"В этот момент 35-летняя мать малышки дома отсутствовала и также распивала спиртные напитки у подруги. Установлено, что погибшая девочка являлась ее четвертым ребенком. В отношении двоих детей женщина ограничена в родительских правах, третий ребенок обучается в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. В настоящее время она вновь беременна – пятым ребенком, при этом не работает, злоупотребляет спиртными напитками", — сообщает прокуратура.