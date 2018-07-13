В Тюмени один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Четыре человека пострадали, ещё один скончался в результате аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Тюмени, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Александра Малыгина.

По данным регионального главка МЧС, столкновение автобуса "ЛИАЗ" и автомобиля Toyota произошло на улице Аккумуляторной в Тюмени вечером 12 июля.

"К врачам обратились 4 человека, двоим помощь оказана на месте, двое доставлены в ОКБ №2. Также зафиксирована смерть одного из участников ДТП — он скончался от полученных травм до прибытия медиков", — сказала собеседница агентства.

По её словам, в больницу был госпитализирован один пострадавший, сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильно. Еще одна пострадавшая после оказания помощи была направлена на амбулаторное наблюдение.