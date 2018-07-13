Жителя Башкирии будут судить за попытку взять чиновника в заложники

УФА, 13 июл – РИА Новости. Жителя Башкирии будут судить за попытку получить шесть миллионов рублей выкупа от родственников главы сельсовета, которого он взял в заложники, заманив в гараж, чтобы посмотреть на "самодельную печь-паровоз", сообщили в прокуратуре республики.
"Местный житель позвал в свой гараж главу Чишминского сельсовета под предлогом демонстрации самодельной печи-паровоза. В гараже мужчина наставил на чиновника револьвер системы "Наган", надел на его шею механизм из троса, который якобы обладал удушающим действием, а на пояс главы привязал макет взрывного устройства. При этом свои действия он записывал на камеру", — сообщает республиканская прокуратура.
По данным надзорного органа, мужчина, угрожая оружием, потерпевшему, отправился с ним в дом его брата, где потребовал 6 миллионов рублей.
"Прокуратура Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя и направило в суд для рассмотрения по существу", — пояснили в ведомстве.