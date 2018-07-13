В Кабардино-Балкарии из-за сильных дождей перекрыли дорогу в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Сильные дожди в Кабардино-Балкарии привели к выносу грязевой массы на дорогу в Приэльбрусье, полицейским пришлось перекрыть трассу, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 05.00 мск в пятницу поступило сообщение, что в результате прохождения интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау (97-й км) в районе Поляны Нарзанов. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района", — говорится в сообщении.
МЧС просит водителей пока воздержаться от поездок в этом направлении.
От внешнего мира были отрезаны три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Позже из-за угрозы разлива рек режим ЧС ввели во всей Кабардино-Балкарии. В тот же день движение по автодороге было восстановлено в реверсивном режиме, а затем — в обоих направлениях. В четверг дорожники завершили первоочередные восстановительные меры на автодороге и четырех мостах.