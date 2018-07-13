Топ-менеджера предприятия "Аэропорты Красноярья" обвинили в крупной взятке

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Заместитель генерального директора федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья" обвиняется в крупной взятке, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По информации Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в 2014-2017 годах фигурант по делу, будучи начальником отдела материально-технического снабжения предприятия, систематически получал от директора коммерческой фирмы взятки в виде имущества — вещи, автомобильное оборудование, запасные части — за выбор компании в качестве единственного поставщика при закупках. Общая сумма взятки составила свыше 260 тысяч рублей.

"Красноярским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора Федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Красноярска.

Ранее СК сообщил, что генеральный директор ФКП "Аэропорты Красноярья" и его заместитель подозреваются во взятках на общую сумму более чем 2 миллиона рублей.

ФКП "Аэропорты Красноярья" создано в 2012 году после реорганизации ФГУП "Авиапредприятие "Черемшанка". В состав предприятия вошли пять аэропортов и семь посадочных площадок местных воздушных линий, отмечается на сайте предприятия.