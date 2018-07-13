Топ-менеджера предприятия "Аэропорты Красноярья" обвинили в крупной взятке

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Заместитель генерального директора федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья" обвиняется в крупной взятке, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Красноярским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора Федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере", — говорится в сообщении.
Ранее СК сообщил, что генеральный директор ФКП "Аэропорты Красноярья" и его заместитель подозреваются во взятках на общую сумму более чем 2 миллиона рублей.
ФКП "Аэропорты Красноярья" создано в 2012 году после реорганизации ФГУП "Авиапредприятие "Черемшанка". В состав предприятия вошли пять аэропортов и семь посадочных площадок местных воздушных линий, отмечается на сайте предприятия.