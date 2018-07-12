ВОЛГОГРАД, 12 июл — РИА Новости. Административное здание на стадионе под Волгоградом продолжает дымиться пятые сутки, вечером в четверг 12 июля строение снова загорелось, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Глава Волжского Игорь Воронин провёл встречу с первостроителями, на которой обсудили технические характеристики здания. По словам первостроителя Александра Рожнова, после обрушения крыши вентиляционные трубы создают постоянные воздушные потоки, подпитывая кислородом тлеющие обломки. Именно поэтому, несмотря на проливку здания, продолжается тление конструкций и периодически возникают новые возгорания", — сообщается на сайте администрации города.
Как уточнили РИА Новости в МЧС региона, здание в случае возникновения новых очагов возгорания снова заливают водой. "Очаги возгорания появляются в связи с усилением ветра, в этом случае пребывают пожарные подразделения и ликвидируют их", — сообщил РИА Новости в ведомстве.