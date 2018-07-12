В Подмосковье самолет Superjet-100 совершил аварийную посадку

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ100) совершил аварийную посадку в ЛИИ имени Громова, пострадавших нет, рассказал РИА Новости генеральный директор исследовательского института Евгений Пушкарский.

"Факт такой имеется. Все завершилось нормально. (У самолета. — Прим. ред.) была соответствующая неисправность", — сказал он.

По словам Пушкарского, никто не пострадал. "Нет, ничего нет. Все нормально", — сказал он.

По его словам, полеты на территории ЛИИ имени Громова продолжаются. "Работа аэродрома идет штатная", — сказал он.

По данным пресс-службы производителя воздушного судна, компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), самолет получил незначительные повреждения. "Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются", — отмечается в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в четверг проводились испытания по оценке аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла на испытательном Superjet-100. "После завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси", — говорится в сообщении ГСС.

После выработки топлива посадка была выполнена благополучно на специально подготовленную полосу, на борту находились летчик-испытатель, инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра, никто не пострадал, уточнили в ГСС.

В сообщении добавляется, что самолет пилотировал заместитель начальника летной службы — летчик-испытатель, имеющий общий налет 11 450 часов, из них на испытаниях — более 1600 часов, на SSJ100 его общий налет составляет 3040 часов. Самолет SSJ100 с заводским номером 95032 был произведен в феврале 2013 года, с момента ввода в эксплуатацию он выполнил 535 летных часов за 294 испытательных полета.