В Самаре украли трехтонную "пирамиду позора", установленную у дома должника

Пирамида позора перед домом должника в частном секторе Железнодорожного района в Самаре

Пирамида позора перед домом должника в частном секторе Железнодорожного района в Самаре

САМАРА, 12 июл — РИА Новости. Трехтонная бетонная "пирамида позора", установленная коммунальщиками перед домом одного из должников за воду, была похищена в Самаре, сообщает в четверг пресс-служба "РКС-Самара".

"Шестого июля, в пятницу, сотрудники "РКС-Самара" установили очередную пирамиду позора перед домом злостного должника в частном секторе Железнодорожного района на улице Херсонской. Его долг за воду и канализацию превысил 45 тысяч рублей. Однако уже в выходные пирамида пропала", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, коммунальщики уже установили новую пирамиду взамен пропавшей. Общий долг жителя Самары по всем обязательствам превышает 25 миллионов рублей. Компания также планируется обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения чужого имущества.

"Все действия должника по ликвидации пирамиды зафиксированы камерой видеонаблюдения, что позволит установить способ и соучастников", — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "РКС-Самара" с мая начала устанавливать трехтонные бетонные пирамиды с надписями "Здесь живет должник" у частных домов должников за воду. За это время пирамида побывала у 17 злостных неплательщиков, общий долг которых составлял 855 тысяч рублей.