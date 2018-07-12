Фигурант дела о растрате миллиарда рублей "Роснано" избежал наказания

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Суд в Ярославле оштрафовал на 100 тысяч рублей, но тут же освободил от уплаты штрафа бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Экс-чиновник является одним из трех фигурантов дела о растрате миллиарда рублей корпорации "Роснано", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гособвинение просило для бывшего мэра два года лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет. Защита требовала полного оправдания.
Суд не нашел признаков превышения Кошурниковым полномочий, но отметил его "небрежное отношение к служебным обязанностям" и переквалифицировал обвинение на "халатность".
Хищение на миллиард
"Роснано" заявляло, что с 2014 года беспокоилось из-за финансовой непрозрачности "НТ-Фармы", о чем проинформировало правоохранительные органы. Вскоре было возбуждено уголовное дело.
Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство фармацевтического завода в природоохранной зоне. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Защита обвиняемого настаивала, что разрешение было выдано законно.
Кошурников первым из трех фигурантов уголовного дела услышал свой приговор. Атауллаханов находится под стражей, он обвиняется в растрате и отмывании денег. Султанов под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в растрате.