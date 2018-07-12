Фигурант дела о растрате миллиарда рублей "Роснано" избежал наказания

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Суд в Ярославле оштрафовал на 100 тысяч рублей, но тут же освободил от уплаты штрафа бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Экс-чиновник является одним из трех фигурантов дела о растрате миллиарда рублей корпорации "Роснано", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд постановил признать Кошурникова виновным, но освободить от уплаты штрафа в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Гособвинение просило для бывшего мэра два года лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет. Защита требовала полного оправдания.

Суд не нашел признаков превышения Кошурниковым полномочий, но отметил его "небрежное отношение к служебным обязанностям" и переквалифицировал обвинение на "халатность".

Хищение на миллиард

Дениса Кошурникова задержали в ноябре 2016 года в рамках дела о хищении миллиарда рублей, которые корпорация "Роснано" выделила компании "НТ-Фарма" на строительство фармацевтического завода в Ярославской области. Также были арестованы учредитель и гендиректор "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.

"Роснано" заявляло, что с 2014 года беспокоилось из-за финансовой непрозрачности "НТ-Фармы", о чем проинформировало правоохранительные органы. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство фармацевтического завода в природоохранной зоне. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Защита обвиняемого настаивала, что разрешение было выдано законно.

Кошурников первым из трех фигурантов уголовного дела услышал свой приговор. Атауллаханов находится под стражей, он обвиняется в растрате и отмывании денег. Султанов под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в растрате.