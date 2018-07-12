На Урале родители умершего младенца взыскали с медиков 1,8 миллиона рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Родители умершего младенца в городе Ревда Свердловской области взыскали с медиков 1,8 миллиона рублей, сообщает в четверг областной суд.

"Решением Ревдинского городского суда требования истцов к ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница" о взыскании компенсации причиненного морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием медицинских услуг удовлетворены частично. С медицинского учреждения в пользу Ирины (мать ребенка – ред.) взыскан 1 миллион рублей, в пользу ее супруга – 300 тысяч рублей. Также с больницы в пользу Санкт-Петербургского ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" взыскана стоимость проведения судебно-медицинской экспертизы в размере 123 900 рублей", — говорится в сообщении.

Обе стороны обжаловали судебное решение в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, взыскала с Ревдинской городской больницы в пользу потерпевшей дополнительно штраф в размере 50% от присужденной суммы. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По данным облсуда, в ноябре 2016 года семья жителей Ревды потеряла долгожданного ребенка. Мальчик весом 3,5 килограмма на 38 неделе беременности родился мертвым. Беременность протекала тяжело, ряд хронических заболеваний, имевшихся у женщины, осложнили вынашивание ребенка.

Супруги к появлению малыша подходили осознано, и будущая мама выполняла все рекомендации врачей. Осенью 2016 года женщина пришла в женскую консультацию Ревдинской городской больницы. Врач не провела никаких манипуляций и никаких записей в карту пациентки не сделала, сообщает суд. Во время приема женщина чувствовала себя плохо и, опасаясь за здоровье ребенка, попросила доктора отправить ее на роды, тем более, что они должны были проходить планово при помощи кесарева сечения.

Доктор отказала в направлении в роддом, уточнят облсуд. В момент приема женщина находилась на 38 неделе беременности, в тот день ее малыш активно проявлял признаки жизни, шевелился. На следующий день ребенок стал малоподвижным, и супруги вновь обратились в Ревдинскую больницу. Вечером того же дня женщине сделали операцию и извлекли мертвого ребенка, отмечает облсуд.