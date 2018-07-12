На Урале родители умершего младенца взыскали с медиков 1,8 миллиона рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Родители умершего младенца в городе Ревда Свердловской области взыскали с медиков 1,8 миллиона рублей, сообщает в четверг областной суд.
"Решением Ревдинского городского суда требования истцов к ГБУЗ СО "Ревдинская городская больница" о взыскании компенсации причиненного морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием медицинских услуг удовлетворены частично. С медицинского учреждения в пользу Ирины (мать ребенка – ред.) взыскан 1 миллион рублей, в пользу ее супруга – 300 тысяч рублей. Также с больницы в пользу Санкт-Петербургского ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" взыскана стоимость проведения судебно-медицинской экспертизы в размере 123 900 рублей", — говорится в сообщении.
Обе стороны обжаловали судебное решение в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, взыскала с Ревдинской городской больницы в пользу потерпевшей дополнительно штраф в размере 50% от присужденной суммы. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
По данным облсуда, в ноябре 2016 года семья жителей Ревды потеряла долгожданного ребенка. Мальчик весом 3,5 килограмма на 38 неделе беременности родился мертвым. Беременность протекала тяжело, ряд хронических заболеваний, имевшихся у женщины, осложнили вынашивание ребенка.
Доктор отказала в направлении в роддом, уточнят облсуд. В момент приема женщина находилась на 38 неделе беременности, в тот день ее малыш активно проявлял признаки жизни, шевелился. На следующий день ребенок стал малоподвижным, и супруги вновь обратились в Ревдинскую больницу. Вечером того же дня женщине сделали операцию и извлекли мертвого ребенка, отмечает облсуд.