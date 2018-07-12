Житель Сочи, напавший на врачей, получил 2,5 года в колонии-поселении

СОЧИ, 12 июл — РИА Новости. Суд приговорил 31-летнего жителя Сочи, избившего фельдшера и ранившего ножом водителя скорой помощи, к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2018 года избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой помощи. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

"Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему Григорию Устяну", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", двух эпизодов статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия" и статьи "Умышленное повреждение чужого имущества". "Приговором суда Устяну назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время приговор в законную силу не вступил.