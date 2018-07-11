Заключенный в СИЗО похитил у сокамерника 80 миллионов рублей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В московском СИЗО №5 заключенный похитил у сокамерника 80 миллионов рублей под предлогом того, что сможет повлиять на ход следствия и суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, в феврале-марте 2017 года один из заключенных убедил другого, что может воздействовать на следствие и обеспечить изменение меры пресечения и переквалификацию преступления на менее тяжкое. Для этого он потребовал 80 миллионов рублей — якобы для подкупа должностных лиц. Однако в действительности у него не было ни возможности, ни намерения передавать кому-либо эти деньги.

Мужчине предъявили обвинения в мошенничестве, он признал вину. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения в особом порядке.