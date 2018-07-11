В Чите из-за угрозы обрушения закрыли второй мост

ЧИТА, 11 июл — РИА Новости. Второй из восьми мостов в Чите закрыт властями из-за угрозы обрушения — паводок на реке Читинка, ставший самым сильным за всю историю наблюдений, подмыл одну из русловых опор, просело два пролёта моста, передаёт корреспондент РИА Новости.

Экипажами ГИБДД с двух сторон моста выставлены блоки, организован объезд через следующий по течению мост через Читинку.

Ранее в Чите был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре автомобильной дороги федерального значения "Амур" Чита – Хабаровск. Закрытие сразу двух мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации: ГИБДД выставила регулировщиков на перекрёстках для ликвидации пробок.

Паводок, начавшийся 8 июля в районах Забайкальского края, к 10 июля добрался до Читы. В городе подтоплены районы в центре — как частные застройки, так и многоквартирные дома, затруднено движение, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, организована эвакуация жителей. На территории региона самая сложная ситуация в Тунгокоченском районе, где от большой земли отрезаны ключевые населённые пункты, штормовое предупреждение из-за паводков на 11 июля передано в Каларском и Тунгокоченском районах. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: несмотря на то, что в краевом центре река стала спадать, идут дожди, гидрологи прогнозируют дальнейший подъём уровня воды на ключевых реках региона. В Забайкалье направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в крае до стабилизации ситуации.