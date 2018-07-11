В Красноярске три человека пострадали в ДТП с маршруткой

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Автомобиль Toyota и маршрутный автобус столкнулись на правобережье Красноярска, в больницу скорой помощи доставлено три человека, водитель легкового авто в реанимации, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"После столкновения доставлено трое. Двое отпущены на амбулаторное лечение, так как госпитализация не требовалась. Водитель Toyota в тяжелом состоянии в реанимации. Прогнозов пока не даем", — сказал собеседник агентства.

В краевом главке МВД сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия. ДТП произошло перед железнодорожным переездом на улице Свердловская.