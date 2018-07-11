В Хакасии на площади 22 гектара горит заповедник

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Заповедник "Хакасский" горит на площади 22 гектара, сообщается на сайте главка МЧС по Хакассии.

По информации на сайте, в заповеднике "Хакасский" в районе населенного пункта Большой Он действует низовой пожар на площади 22 гектара. На тушении работает пять человек и одна единица техники. Причина возгорания – сухие грозы.

Ранее министерство природных ресурсов и экологии Хакасии сообщило, что авиамониторинг показал, что задымленность в республику принес ветер из соседнего Красноярского края, где горят леса.

"Этот дым принес северо-восточный ветер из Красноярского края. Горят большие территории леса на севере", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации минлесхоза Красноярского края, на вечер вторника в регионе горело 8335 гектаров леса.