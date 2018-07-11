Из-за подтоплений в Чите эвакуировали почти три тысячи человек

Частный дом на улице Лазо в Чите, затопленный в результате притока воды в реке Читинка. 10 июля 2018

Частный дом на улице Лазо в Чите, затопленный в результате притока воды в реке Читинка. 10 июля 2018

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Около трех тысяч человек были эвакуированы в Чите в связи с затоплением территорий в Забайкалье, сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация отмечает, что на данный момент в Центральном районе Читы "затоплено 18 дачных кооперативов, эвакуировано 1316 человек", в Железнодорожном районе "эвакуировано 98 человек, 35 человек направлены в пункты временного размещения", в Ингодинском районе "эвакуировано 1446 человек, 45 — направлены в пункты временного размещения".

По уточненным данным администрации, подтоплены дачные кооперативы "Механизатор", "Энергетик", "Маяк", "Рассвет", "Машиностроитель", "Восход", "Луч", "Объединение", "Геолог". Сообщается также, что в краевом центре подготовлено восемь пунктов временного размещения, организовано горячее питание.

Ранее в МЧС сообщали, что восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Забайкалья находятся в зоне подтопления, там расположены 200 жилых домов и живут около 2 тысяч человек.

Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. Паводки разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение. Паводок на реке Чита стал самым сильным с 1936 года.