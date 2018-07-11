Четырнадцать улиц в Чите и 27 дачных кооперативов подтоплены паводком

ЧИТА, 11 июл — РИА Новости. Четырнадцать улиц в Чите, в том числе три в центре города, и 27 дачных кооперативов попали в зону подтопления из-за паводка на реке Читинка, ставшего самым сильным за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба мэрии города.
"На данное время в Центральном районе города Читы подтоплены улица Серова, Красноармейская, Богомягкова", — говорится в сообщении.
Еще 11 улиц подтоплены в Железнодорожном и Центральных районах города.
В школах, которые городские власти сделали пунктами временного размещения, размещены 95 человек. Всего эвакуировано 2860 человек.
Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: несмотря на то, что в краевом центре река стала спадать, идут дожди, гидрологи прогнозируют дальнейший подъем уровня воды на ключевых реках региона. В Забайкалье направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в крае до стабилизации ситуации.