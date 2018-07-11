Четырнадцать улиц в Чите и 27 дачных кооперативов подтоплены паводком

Повышение уровня воды в реке Читинка в Чите по причине дождей, выпавших в Забайкальском крае. 10 июля 2018

Повышение уровня воды в реке Читинка в Чите по причине дождей, выпавших в Забайкальском крае. 10 июля 2018

ЧИТА, 11 июл — РИА Новости. Четырнадцать улиц в Чите, в том числе три в центре города, и 27 дачных кооперативов попали в зону подтопления из-за паводка на реке Читинка, ставшего самым сильным за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба мэрии города.

"На данное время в Центральном районе города Читы подтоплены улица Серова, Красноармейская, Богомягкова", — говорится в сообщении.

Еще 11 улиц подтоплены в Железнодорожном и Центральных районах города.

В школах, которые городские власти сделали пунктами временного размещения, размещены 95 человек. Всего эвакуировано 2860 человек.

Паводок, начавшийся 8 июля в районах Забайкальского края, к 10 июля добрался до Читы. В городе подтоплены районы в центре — как частной застройки, так и многоквартирные дома, затруднено движение, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, организована эвакуация жителей. На территории региона самая сложная ситуация в Тунгокоченском районе, где от большой земли отрезаны ключевые населенные пункты, штормовое предупреждение из-за паводков на 11 июля передано в Каларском и Тунгокоченском районах. Введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: несмотря на то, что в краевом центре река стала спадать, идут дожди, гидрологи прогнозируют дальнейший подъем уровня воды на ключевых реках региона. В Забайкалье направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в крае до стабилизации ситуации.