При взрыве на ГОК "Удачный" в Якутии погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Один человек погиб при взрыве на горно-обогатительном комбинате "Удачный" в Якутии, обрушения нет, сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура республики организовала проверку в связи с происшествием на Удачнинском ГОК при проведении шахтостроительных работ, в результате которого погиб один работник. В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, иных нормативных актов в сфере обеспечения безопасных условий труда на предприятии, а также законодательства о промышленной безопасности", — говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС РФ, происшествие произошло 11 июля на горизонте 580 метров рудника "Удачный" при подготовке к взрывным работам.

"Произошел несанкционированный взрыв… На момент происшествия в шахте находилось 174 человека. Взрыв на работу рудника не повлиял, обрушения нет. Газовая обстановка в норме, вентиляционный режим нормальный", — сообщают спасатели.