В Хабаровском крае семь рыбных браконьеров отправили в колонию

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение семерых местных жителей за незаконный вылов в Амуре кеты, ущерб от которого превысил 2,7 миллиона рублей, сообщает в среду прокуратура региона.
Суд установил, что в 2016 году житель Комсомольска-на-Амуре организовал группу из шестерых знакомых для незаконного лова кеты. Он купил холодильники, лодки и снасти, обустроил цех по переработке рыбы. С 1 сентября по 20 октября 2016 года на реке Амур, которая является миграционным путем к местам нереста лососей, осужденные незаконно выловили более 4,7 тысячи экземпляров кеты осенней.
Ущерб от браконьерского лова, причиненный государству, превысил 2,7 миллиона рублей.
Отмечается, что с осужденных взыскана вся сумма причиненного ущерба. В доход государства конфискован катер с мотором. Уточняется, что обвиняемые вину не признали, однако совокупностью исследованных доказательств их вина доказана в полном объеме.