Нацпарк "Бикин" обратился к генпрокурору из-за проверки в учреждении

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Руководство национального парка "Бикин" в Приморье обратилось к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел в связи с проверкой полиции, которая проходит в учреждении, сообщает пресс-служба нацпарка.

В конце мая в краевом УМВД сообщали, что в связи с получением оперативной информации о фактах хищения бюджетных средств должностными лицами нацпарка полиция провела обыски в офисе учреждения. Изъята бухгалтерская документация и офисная техника, а также документы, касающиеся гражданско-правовых договоров, вопросов трудоустройства сотрудников нацпарка и выплаты заработной платы. Инициирована проверка информации о нарушениях. В нацпарке тогда сообщали, что работа полностью парализована. В ОМВД РФ по Пожарскому району сообщали, что работа нацпарка не нарушена.

"Руководство нацпарка написало жалобу в адрес министру внутренних дел РФ, генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ", — сообщает учреждение.

По его данным, отсутствие изъятых при обыске 30 мая документов препятствует нормальной работе нацпарка. "Сотрудники не могут нормально вести документацию, выплачивать зарплату, осуществлять обязательные платежи", — отмечают в учреждении.

Комментарием краевого УМВД РФ и ОМВД России по Пожарскому району РИА Новости пока не располагает.

Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья.