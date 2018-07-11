Нацпарк "Бикин" обратился к генпрокурору из-за проверки в учреждении

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Руководство национального парка "Бикин" в Приморье обратилось к генпрокурору, главе Следственного комитета и министру внутренних дел в связи с проверкой полиции, которая проходит в учреждении, сообщает пресс-служба нацпарка.
"Руководство нацпарка написало жалобу в адрес министру внутренних дел РФ, генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ", — сообщает учреждение.
По его данным, отсутствие изъятых при обыске 30 мая документов препятствует нормальной работе нацпарка. "Сотрудники не могут нормально вести документацию, выплачивать зарплату, осуществлять обязательные платежи", — отмечают в учреждении.
Комментарием краевого УМВД РФ и ОМВД России по Пожарскому району РИА Новости пока не располагает.
Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья.