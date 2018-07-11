Пострадавшего в массовом ДТП на МКАДе эвакуировали на вертолете

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАДе, сообщает ГКУ МАЦ в своем микроблоге в Twitter.

"Экипаж санитарного вертолёта МАЦ вылетел в район 23 километра МКАД, где произошло массовое ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полёте его сопровождала авиамедицинская бригада", — говорится в сообщении.

Ранее Московский транспорт сообщил в Twitter о произошедшем ДТП на внешней стороне МКАД перед Бесединским шоссе.