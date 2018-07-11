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Происшествия

Образа смерти. История убийства семейной пары, хранившей дома древние иконы

(обновлено: 08:08 11.07.2018)
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© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской областиИконы были написаны в 15 векеИконы были написаны в 15 веке
© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской области

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Нижегородский областной суд вынес приговор обвиняемому в двойном убийстве и разбое Раису Якубову, совершившему особо тяжкое преступление ради семи старинных икон общей стоимостью более миллиона рублей. Вердикт судьи — 24 года колонии строгого режима. О том, как преступник планировал это ограбление и пытался запутать следствие, — в материале РИА Новости.

Выстрелы на рассвете

В середине сентября 2016-го жители деревни Русениха Нижегородской области в одном из частных домов обнаружили два тела: 63-летнего хозяина Анатолия Макарова с огнестрельным ранением головы и его 62-летней жены Антонины с ножевой раной на шее. Из дома пропали семь икон XV века. 

"Сразу стало понятно, что это убийство с целью ограбления. Преступники прекрасно знали, где спрятаны ценности, потому что все остальные вещи лежали на своих местах, — рассказывает РИА Новости заместитель руководителя Семеновского межрегионального следственного отдела СУ СКР по Нижегородской области Иван Чернышев. — Кроме того, дверной замок был цел, а отпечатки пальцев не обнаружили".

Соседи характеризовали семью исключительно положительно. В молодости они успешно занимались бизнесом — у них был продуктовый магазин. Выйдя на пенсию, остались жить в родной деревне, а дети и внуки перебрались в Нижний Новгород. Эти иконы, которыми Макаровы очень гордились, передавались по наследству из поколения в поколение. О семейных реликвиях в деревне знали многие.

© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской областиДом, где произошло двойное убийство супругов Макаровых
© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской области
Дом, где произошло двойное убийство супругов Макаровых

"Мы выдвигали разные версии: проверяли на причастность к преступлению цыган, гастарбайтеров, работников социальной службы, друзей погибших и даже близких родственников, — продолжает следователь. — Деревня очень маленькая, двойное убийство произошло под утро, поэтому никто ничего не видел и не слышал".

Случайный свидетель

После долгих поисков все же удалось выйти на ключевого свидетеля. Он рассказал, что видел подозрительный автомобиль, в день убийства выезжавший из Русенихи на большой скорости. Водитель так спешил, что на ухабах отвалилась щетка стеклоочистителя. Номера очевидец не рассмотрел, зато хорошо запомнил марку и цвет. 

© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской областиМашина, с которой преступники скрутили номера
© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской области
Машина, с которой преступники скрутили номера

Оперативники уголовного розыска изъяли записи со всех камер видеонаблюдения поблизости. На одной разглядели автомобиль, подходящий под описание. Серебристая "пятнашка" двигалась в сторону Нижнего Новгорода.

"Номера на машине оказались крадеными — их в день убийства похитили с другой отечественной легковушки ВАЗ-2199, поэтому отслеживать путь пришлось от начала и до конца, — вспоминает Иван Чернышев. — Автомобиль пересек всю область, проехав через Нижний Новгород. В городе-миллионнике мы его едва не потеряли из виду. Конечная точка маршрута — небольшое село Пошатово, где, как мы позже установили, проживал ранее судимый за разбои, грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью 41-летний Раис Якубов. Серебристая "пятнадцатая" принадлежала ему".

Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако)
© Фото : Interpol
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Вскоре следователи выяснили, что когда-то давно Якубов был женат на дальней родственнице Дегтяревых и вместе с супругой приезжал к ним в гости. Один из друзей семьи погибших вспомнил, как семь лет назад Якубов пошутил, что хотел бы "подрезать иконы стариков". Тогда его словам значения никто не придал.

Ложный след

Имея на руках лишь косвенные улики, следователи все же решили задержать подозреваемого. Для силовой операции привлекли спецназ. "По всей видимости, это произвело должное впечатление. На первом же допросе он раскололся и написал явку с повинной, — отмечает Чернышев. — Вот только попытался выставить себя бедным и несчастным. Уверял, что все организовала его бывшая жена, убийство совершили двое ее знакомых, а его самого использовали в качестве водителя".

© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской областиРаис Якубов на следственном эксперименте
© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской области
Раис Якубов на следственном эксперименте

Впрочем, вскоре эта версия рассыпалась, и Раис изменил показания — в ходе расследования он поступал так трижды. Назвал оперативникам имя и адрес соучастницы — 20-летней Ольги Сутягиной. Визит силовиков стал для нее полной неожиданностью. В отличие от подельника, девушка сразу рассказала всю правду.

По ее словам, 14 сентября 2016-го Якубов предложил ей (а Ольга находилась на втором месяце беременности) составить ему компанию в поездке к знакомым. Ничего не подозревая, она согласилась. По пути Раис заехал в расположенный неподалеку от Русенихи райцентр Воскресенский, где скрутил с первой попавшейся "девяносто девятой" номера и повесил их на свой автомобиль.

Татьяна Троиицкая
© Фото : предоставлено Игорем Васильевым
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Гостеприимные пенсионеры обрадовались старому знакомому и впустили его в дом. Пройдя внутрь, Якубов достал из-за пазухи обрез охотничьего ружья и открыл огонь на поражение. Промахнувшись с первого выстрела, ударил пожилую женщину ножом в шею, а ее супруга хладнокровно застрелил через подушку. "После этого заставил Ольгу перенести иконы в машину. Девушка испугалась и беспрекословно выполнила приказ, — резюмирует следователь. — На обратном пути он скрутил с машины украденные номера и бросил в лесу возле трассы. Мы их отыскали".

Раис указал место, где спрятал иконы. Признался, что планировал их продать, когда уляжется шумиха. Последней попыткой запутать следствие стали его показания на Сутягину. Якубов утверждал, что пенсионерку убила именно она. Этой версии он придерживался вплоть до окончания судебного заседания. Однако следователи собрали достаточно улик, чтобы ее опровергнуть.

© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской областиРаис Якубов показывает, где закопал похищенные иконы
© Фото представлено Семеновским межрегиональным следственным отделом СУ СКР по Нижегородской области
Раис Якубов показывает, где закопал похищенные иконы

В итоге девушку обвинили только по статье "Разбой". Суд назначил ей наказание в виде восьми лет колонии общего режима, предоставив отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста. Якубову за двойное убийство и разбой дали 24 года колонии строгого режима.    

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