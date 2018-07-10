В Москве многодетную мать подозревают в покушении на убийство дочери

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство 13-летней девочки на юго-востоке Москвы, которую пьяная мать побила и порезала ножницами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказала Иванова.

По данным следствия, многодетная мать в квартире по улице Липчанского в Москве, разозлившись на ребёнка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки.

"Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы", — рассказала Иванова.

По её данным, сейчас 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

В рамках уголовного дела следователи допросят родственников, соседей и знакомых детей с целью установления условий проживания последних, а также проверки матери о привлечении ее ранее к ответственности за ненадлежащее воспитание.