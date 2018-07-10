В Москве многодетную мать подозревают в покушении на убийство дочери

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство 13-летней девочки на юго-востоке Москвы, которую пьяная мать побила и порезала ножницами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, многодетная мать в квартире по улице Липчанского в Москве, разозлившись на ребёнка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки.
По её данным, сейчас 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.
В рамках уголовного дела следователи допросят родственников, соседей и знакомых детей с целью установления условий проживания последних, а также проверки матери о привлечении ее ранее к ответственности за ненадлежащее воспитание.