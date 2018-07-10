Прокурор попросила приговорить "бога Кузю" к семи годам лишения свободы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Прокурор попросила суд приговорить к 7 годам лишения свободы лидера секты Андрея Попова, именующего себя "богом Кузей", передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

"Прошу назначить Попову 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года", — заявила прокурор. Другим фигурантам гособвинитель попросила назначить от 5 до 6 лет, отметив, что их вина была полностью доказана.

Во вторник в Пресненском суде Москвы проходят прения сторон по делу "бога Кузи" и его пособников, которых обвиняют в мошенничестве, создании секты и участии в ней. Самому Попову вменяют нарушение части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, руководство им) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый Андрей Попов, известный как "бог Кузя", создал секту, деятельность которой была связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству религиозного объединения ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.

Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты денежные средства, а также специфическая литература и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями", свидетельствующие о противоправном завладении денежными средствами граждан.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности". "Он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "бог Кузя", проводил идеологическую обработку его участников", — отметила гособвинитель.

По ее словам, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. "Обряды сопровождались противоправными действиями — применением насилия за неповиновение", — рассказала прокурор. Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1,2 тысячи ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".

Помимо этого, подсудимым вменяется мошенничество на 7,3 миллиона рублей. В начале 2018 года Пресненский суд полностью прекратил дело за истечением срока давности по части 3 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) в отношении двух фигурантов, частично – ещё трех. Таким образом, две подсудимые освобождены от ответственности полностью, еще у троих осталось лишь обвинение в мошенничестве. Свою вину никто из фигурантов не признает.