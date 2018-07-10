Приставы задержали участницу Pussy Riot за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Приставы составили административный протокол на участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ, сообщила РИА Новости ее адвокат Светлана Сидоркина.

"Сейчас мы находимся в мировом судебном участке. Судья пока изучает материалы, но в ближайшее время заседание начнется", — сказала она.

Адвокат уточнила, что протокол составлен по статье 20.25 КоАП (уклонение от обязательных работ). В общей сложности Алехиной назначено 140 часов обязательных работ за две акции в 2018 году около здания ФСБ. Приставы задержали ее во вторник днем в Измайловском суде Москвы, где рассматривается иск Нижегородской исправительной колонии №2 о защите чести и достоинства из-за рассказа Алехиной об условиях содержания.

Хамовнический суд в августе 2012 года приговорил Алехину к двум годам колонии общего режима, признав хулиганством акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Через год ее перевели из Пермского края в Нижегородскую женскую исправительную колонию №2. В декабре 2013 года Алехина вышла по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием принятия Конституции РФ.