В Забайкалье около двух тысяч человек оказались в зоне подтопления

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Забайкалья находятся в зоне подтопления, там расположены 200 жилых домов и живут около 2 тысяч человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. Паводки разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение. Паводок на реке Чита стал самым сильным с 1936 года.

"Всего в настоящий момент на территории пяти муниципальных образований подтоплены восемь населенных пунктов, в которых находится 200 жилых домов. В зоне подтопления проживают около 2 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пик паводка на реках Чита, Нерча и Коренга уже пройден. С утра уровень воды у дамбы на реке Чита снизился на шесть сантиметров и сейчас составляет 399 сантиметров.

"Незначительный подъем уровня воды наблюдается ниже по течению рек Шилка и Витим. Это вызвано смещением волны дождевого паводка. Сегодня до исхода суток осадки не прогнозируются", — сказал собеседник агентства.

В ликвидации последствий паводка и оказании помощи жителям подтопленных мест задействованы около 800 человек и 180 единиц техники, в том числе от МЧС России более 300 человек и свыше 50 единиц техники. В регион прибыла дополнительная группировка спасателей: 170 сотрудников МЧС из Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.