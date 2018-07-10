В Саратовской области три человека погибли при пожаре в доме

САРАТОВ, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел во вторник в частном доме в городе Ершове Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщило региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел днем во вторник в доме на улице Сенная. "После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела, предположительно, хозяйки жилища, ее матери, а также неизвестного мужчины … следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших, причины пожара и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

По факту гибели людей на пожаре проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.