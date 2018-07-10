Волгоградца обязали возместить ущерб за лесной пожар от сигаретного окурка

ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Жителя Волгоградской области, который в пьяном состоянии бросил окурок и поджог лес, обязали возместить причиненный ущерб в 160 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

По информации прокуратуры, в апреле 29-летний житель Клетского района был приговорен к условному наказанию сроком на год и два месяца за то, что в пьяном состоянии бросил незатушенную сигарету в лесу в августе 2017 года. В результате занявшегося от сигареты пожара сгорели 11 гектар лесных угодий.

"Ущерб превысил 160 тысяч рублей. В этой связи помимо привлечения виновного к уголовной ответственности прокуратурой Клетского района инициировано взыскание с него суммы причиненного ущерба", — сообщает в релизе.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.