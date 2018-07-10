В Забайкалье выделили более 53 млн рублей на устранение последствий паводка

ЧИТА, 10 июл — РИА Новости. Более 53 миллионов рублей выделено из бюджета Забайкальского края на восстановительные работы после паводков и выплату компенсаций пострадавшим, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Из бюджета Забайкальского края выделено на восстановительные работы и выплату компенсации 53,3 миллиона рублей… Готовятся списки, которые будут представлены в министерство труда и социальной защиты населения края на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. До конца недели списки будут поданы, а выплата проведена в течение двух рабочих дней", — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова.

Кулаков уточнил, что людей, получивших травмы при наводнении, не зарегистрировано, а вопрос номер один сейчас — восстановление инфраструктуры.

"Ситуация не стала неожиданностью, еще на прошлой неделе правительство края выпустило распоряжение о режиме повышенной готовности, но никто не может предсказать, до какого уровня поднимется вода. В пострадавших районах созданы комиссии по оценке ущерба, после спада воды муниципалитетами будет посчитан ущерб, понесенный гражданами, это в первую очередь касается жилья", — сказал вице-премьер.

Паводок в Чите, пик которого пришелся на 10 июля, стал самым сильным с 1936 года — начала истории наблюдений, уровень воды составил 405 сантиметров. В Чите подтоплены районы в центре города — как частной застройки, так и многоквартирные дома, затруднено движение, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, идет эвакуация жителей. В ночь на 10 июля из дачных кооперативов вывезено около 900 человек. На территории региона самая сложная ситуация в Тунгокоченском районе, где от большой земли отрезаны ключевые населенные пункты. Введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга, Шилка, Витим ожидается дальнейший подъем уровня воды. В регион направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.