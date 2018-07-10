Источник: из-за кражи более 22 млн рублей в московском отеле возбудили дело

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за кражи более 22 миллионов рублей из номера московского отеля "Марриотт", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный путем свободного доступа проник в гостиничный номер № 514А отеля "Марриотт", вскрыл сейф, совершил кражу 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Общий ущерб составил 22,21 миллиона рублей", — сказал источник.

По его словам, место происшествия осмотрено, также просмотрены камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели, отрабатываются на причастность к совершению преступления лица, которые имеют свободный доступ в помещение.